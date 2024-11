Říjnový výlet do Thajska vyšel šéfa marketingu čínské pobočky Volkswagenu draho. Šestapadesátiletý Jochen Sengpiehl musel po návratu do Pekingu podstoupit test na drogy. Výsledky nebyly příznivé: v jeho krvi se našly stopy po bu­jarých večírcích – konkrétně marihuana a kokain. Výsledkem bylo desetidenní posezení ve vazbě a deportace do Německa.

Nepříjemný zážitek vrcholového manažera německé automobilky vyvolal v domovské zemi čilé diskuse. Novináři spekulovali, co bylo důvodem drastického, v minulosti nevídaného přístupu čínských úřadů? Byl Sengpiehl jen obětí přitvrzení úřadů v přístupu k drogám? Anebo je epizoda součástí vyšší hry, která má šéfům německé automobilky naznačit, že už pro Peking nejsou zdaleka tak důležití, jak dlouhá léta byli?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co je „čínský cyklus“ a jak se projevuje na byznysu Volkswagenu.

Jak poškodila Volkswagen kauza „dieselgate“ a přechod na elektromobilitu.