Nový nápad na osekání velkého balíku peněz vyplácených na dotacích pro obnovitelné zdroje energie podrobují experti kritice. Ministr financí Zbyněk Stanjura chce najít úspory kontrolou a vyhodnocováním povolené ziskovosti provozu fotovoltaických elektráren, případně počítá i s jejím snížením. Návrh mají nyní v rámci souboru norem lex OZE III na stole poslanci.

Solární zdroje by také měly ztratit nárok na podporu ve dnech, kdy tržní ceny elektřiny kvůli vysoké výrobě klesají do záporu. Diskutující v debatě Ekonomu na téma rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku se shodli, že schválení textu v nynější podobě by poškodilo celý sektor a vyslalo negativní signál dalším investorům. Ukazuje se, že v Česku panuje nepředvídatelné legislativní a ekonomické prostředí. „Vnímáme to poněkud nešťastně. Mění se pravidla v průběhu hry,“ potvrdila výkonná ředitelka Aliance pro bez­emisní budoucnost Jana Morávková.

