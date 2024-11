Český on-line obchod Rohlík.cz bude v Německu rozvážet potraviny pro e-shop Amazon Prime. Na jeho webu, který používá víc než 20 milionů Němců, bude Rohlík potraviny nabízet pod svým německým jménem Knuspr.de. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr serveru řekl, že partnerství firmy dojednávaly v posledních čtyřech měsících. Podle Čupra tak Amazon nemusí ztrácet čas rozvojem vlastní rozvážkové služby na potraviny, ale svěří ji specialistovi, který už v Německu funguje.

"Je to v zásadě jednoduché: Půjdete na Amazon, kliknete na záložku potraviny a tam na vás bude svítit Knusper," popsal Čupr. Pro Rohlík to bude nový distribuční kanál, přes který bude mít možnost růst na největším evropském trhu rychleji než dosud. "Najednou místo toho, že otevřeme město a tam budeme trpělivě budovat zákaznickou bázi, nám Amazon otevře náruč ke svým statisícům až milionům zákazníků v dané aglomeraci. Takže expanze bude podstatně rychlejší a jednodušší," doplnil Čupr.

Ve společném prohlášení, které Rohlík a Amazon k nové službě plánují vydat dnes, firmy píšou o "rychlém celostátním rozšíření" a ambici "transformovat německý trh s potravinami". V nynějším týdnu se má Knuspr.de objevit v nabídce pro zákazníky Amazonu v Berlíně, kde už funguje a má tam sklad. Následovat bude Mnichov, Porýní, Hamburk a další města.

Podle Čupra je v plánu vstoupit do tří až čtyř německých měst každý rok. Obrat v Německu by se měl zvýšit z nynějších 300 až ⁠⁠⁠400 milionů eur aspoň na pět miliard eur (126,7 miliardy Kč). Obsazování dalších měst ale bude vyžadovat investice. Jeden sklad, bez kterého nelze rychlé rozvážení garantovat, stojí kolem miliardy korun a k rozšíření po Německu může být podle prvního Čuprova odhadu potřeba dalších 15 skladů.

Od partnerství s Amazonem si Čupr slibuje i možnost vstoupit na další trhy. "Třeba ve Španělsku je Amazon velice silný. A udělat Španělsko s Amazonem je mnohem lákavější představa, než ho dělat bez Amazonu," řekl. Dosud Rohlík vedle Česka a Německa vstoupil pod různými lokálně srozumitelnými značkami ještě do Rakouska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

Rozsáhlá a nákladná expanze se projevuje na hospodaření firmy. Podle nedávno zveřejněného auditu celá skupina za finanční rok k letošnímu 30. dubnu vykázala ztrátu 1,5 miliardy korun, napsaly nedávno Hospodářské noviny (HN). Zpráva z auditu, který provedla společnost Grant Thornton, upozorňuje, že výše vlastního kapitálu skupiny Rohlík činila ke konci dubna minus 5,5 miliardy korun a že společnost je ekonomicky závislá na finanční podpoře akcionářů. To ale při budování velké on-line služby není neobvyklé, firma vedle automatizovaných skladů investuje do lidí, IT systémů a marketingu, uvedly HN. V meziročním srovnání firmě vzrostly objednávky o 24,5 procenta a tržby o téměř 33 procent.