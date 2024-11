Patří k dlouholetým stálicím na domácím trhu soukromého kapitálu. Společnost, která od konce 90. let sídlí v Praze, historicky spolupracovala například s byznysovým veteránem Gabrielem Eichlerem. Za 27 let existence investovala do 33 firem v pěti...

18. 10. 2024 ▪ 4 min. čtení