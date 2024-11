Donald Trump chce vytvořit nové „ministerstvo pro efektivitu vlády“ (DOGE) pod vedením nejbohatšího muže na světě Elona Muska. Spolu s ním má v jeho čele stát taky neúspěšný uchazeč o republikánskou prezidentskou kandidaturu Vivek Ramaswamy. Musk opakuje, že jeho cílem je radikální seškrtání úředníků a agend, kterými se zabývají. „Nebezpečí pro demokracii? Ne, nebezpečí pro byrokracii,“ napsal Musk.

Zatím není jasné, co všechno by majitel automobilky Tesla chtěl rušit. Z jeho dosavadních vyjádření je patrné, že cílí na skutečně zásadní osekání různých regulací a agend, které by prý přineslo úspory v bilionech dolarů ročně. Nedomyšlené rušení by ale podle kritiků mohlo přinést hlavně chaos, varují kritici. Nedá se taky vyloučit, že by Musk chtěl jít cestou, která není legální.

