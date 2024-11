Místo prášků na bolest Mozart či Beethoven, pilulky na spaní nahradí Satie a antidepresiva třeba Händel. To je samozřejmě nadsázka, nicméně ne zas tak velká. Klasická hudba má opravdu mnohé prokazatelné benefity jak pro naše fyzické, tak i duševní zdraví. Pojďme si je probrat.

Za prvé platí, že její tóny skutečně dokážou pomoci od bolesti. Jak doložila studie Univerzity v Utahu z roku 2019, publikovaná v časopise Frontiers of Neurology, zejména poslech hudby Wolfganga Amadea Mozarta může pomoci snížit bolest a zánět a zlepšit saturaci kyslíkem. Již v roce 2012 přinesl časopis International Journal of Critical Illness and Injury Science zjištění, že pacientům v intenzivní péči velmi prospívá Sonáta pro dva klavíry salcburského génia a rovněž Měsíční sonáta Ludwiga van Beethovena.

