Vypadá to jako ze scénáře satirického pořadu, ale jde o realitu. Oznámení o plánovaném jmenování superbohatých byznysmenů Elona Muska a Viveka Ramaswamyho do nově vznikajícího amerického ministerstva s názvem Department of Government Efficiency (ministerstvo pro efektivitu vlády, zkráceně DOGE) vyvolalo v kryptoměnové komunitě i mezi investory smíšené pocity. Někteří to vnímají jako inovativní přístup k reformám státní správy, jiní upo­zorňují na absurdnost tohoto kroku a jeho poten­ciál destabilizovat trh. Mnohé nicméně fascinuje, že název úřadu souzní se jménem kryptoměny, která má tak blízko k Muskovi.

Dogecoin původně v roce 2013 vznikl jako žert, ale časem se stal předmětem investičních spekulací a marketingového nadšení, především díky vlivu miliardáře Muska, který ho opakovaně zmiňoval na Twitteru. Tím se mu podařilo kryptoměnu popularizovat a širší veřejnost ji přestala vnímat jen jako internetový vtip.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč dogecoin zažívá po letech zběsilý růst.

Jak s tím souvisí chystané „ministerstvo pro efektivitu“.