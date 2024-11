Firma MK - mont illuminations z Klášterce nad Ohří na Chomutovsku dodává světelné nápisy i vánoční výzdobu do velkých i malých měst a obcí po celé republice. Letos například světelné dekorace vyzdobí krajské město Ústí nad Labem. Za vznikem podnikání přitom stála začátkem 90. let shoda okolností. ČTK to řekl majitel společnosti Miroslav Kalina.

„Začal jsem jako elektrikář a po revoluci se rozpadl podnik, pro který jsem pracoval. Udělal jsem si živnostenské oprávnění,“ popsal začátky Kalina. Nejprve rekonstruoval veřejné osvětlení. Později ho starostové požádali, jestli by dokázal udělat výzdobu, na kterou narazili v Německu. „Tak jsem jel do Německa a vyfotil jsem si to. Řekl jsem svým šikovným kamarádům a vyrobili jsme první dekorace,“ řekl majitel. A protože se výrobky zástupcům obcí líbily, od řemesla přešel Kalina k založení firmy a výrobě vánočních výzdob.

Asi 500 menších měst a obcí si od firmy pronajímá světelné dekory na pouliční lampy. Každý rok si tvar zvolí samy radnice, nebo společnost vybere tvary samosprávám sama. Některé obce se tak nemusí prakticky o nic starat. Za výzdobou větších měst pak stojí celý tým lidí.

Každý zákazník, než mu výzdobu firma dodá, dostane návrh vytvořený v počítačovém programu. Díky tomu se může rozhodnout, v jaké barvě chce dekorace mít a jestli je spokojený s množstvím světýlek či velikostí dekorů. Velká města dostanou v podstatě katalogy. „Buď (zákazník) řekne, jakou má představu peněžní, nebo rozsah,“ řekl Kalina. Grafička Jana Nečasová ČTK řekla, že vytvořit některé návrhy trvá několik hodin, jiné celý den a návrhy velkých zakázek i týdny.

Pokud jde o světelné dekorace, firma nabízí nepřeberné množství druhů. Od vánočních stromečků, přes sněhuláky po mašle obřích rozměrů. Dělníci vytvářejí konstrukce z hliníku, na některé stálé dekorace mají šablony, pracují ale i podle návrhů vytvořených grafičkou. Na dekorace pak v další části výroby umisťují dělnice světelné řetězy, případně doplňují girlandy, které se ve firmě na míru vyrábějí na strojích.

Ačkoliv společnost vyrábí i reklamní poutače či různé nápisy, výrobkům s vánoční tematikou se zaměstnanci věnují po celý rok. „Jsem sice už v důchodu, ale vždycky, když je potřeba, tak přijdu, protože mě to baví,“ uvedla dělnice, která vypomáhá hlavně před Vánoci, kdy je zakázek nejvíc.

Podnik se snaží svým zákazníkům splnit všechna přání. Letos třeba Chodov ozdobí velký svítící gravírovaný nápis, který odkáže na historii města. „Designéři navrhli výjevy, které se k městu vztahují, a my jsme je promítli do toho nápisu gravírováním,“ popsal Kalina. Firma takový nápis vytvořila poprvé. Jeden z obchodních domů v Praze pak ozdobí sedmimetrová mašle.

Firma vznikla v roce 1992. Od té doby odbavila více než 33 tisíc zakázek. Spolupráci s ní navázalo více než 630 obcí a měst.