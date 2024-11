Maloobchodní řetězec Okay, který prodává elektroniku a nábytek, požádal Krajský soud v Brně kvůli své finanční situaci o tříměsíční moratorium před věřiteli a povolení k preventivní restrukturalizaci. Soud v pondělí žádosti vyhověl, vyplývá z dokumentu, který je dostupný na úřední desce. Na moratorium společnosti upozornily Seznam Zprávy. Podnik je ve finančních problémech od roku 2021, moratorium má ochránit firmu před úpadkem.

Majitelem společnosti je brněnský podnikatel Jindřich Životský, který řetězec se zaměřením na elektroniku založil v roce 1994. V roce 2012 přidal do portfolia nábytek, když převzal řetězec Jena nábytek. Aktuálně má v Česku 52 prodejen. V žádosti soudu uvedl, že loni činil obrat čtyři miliardy korun, ale hospodaření bylo ztrátové, přičemž ztráta dosáhla 312 milionů korun. Zaměstnává 150 lidí.

Řetězec Okay byl dlouhodobě zaměřen na prodej v kamenných prodejnách (loni tvořily tržby z on-line prodeje čtvrtinu) a v roce 2020, když přišla pandemie covidu, se ještě dařilo kompenzovat ztráty kamenných prodejen z prodejů přes internet. Avšak zavření prodejen v roce 2021 už vláda nijak nekompenzovala a od té doby nabralo hospodaření negativní trend.

V dalších letech dramaticky narostly kvůli cenám energií a nájmů náklady, které však kvůli konkurenčnímu prostředí nebylo možné kompenzovat zvýšením prodejních cen. Kvůli velké změně nákupního chování bylo také potřeba velkých investic do online prodeje a marketingu. Lidé také od roku 2022 výrazně šetřili a nákupy elektroniky odkládali.

I přes tyto skutečnosti Životský v žádosti soudu uvedl, že predikce vývoje tržeb je do budoucna pozitivní. V restrukturalizačním plánu je mimo jiné uzavření méně výnosných prodejen, přičemž některé už Životský uzavřel a zaměstnance propustil. Chce efektivněji využívat sklady a zvýšit efektivitu on-line prodeje. Ke zlepšení situace má přispět také odpuštění některých dluhů. Při restrukturalizaci musí spolupracovat s ustanoveným správcem, jímž je společnost Buďveselová a partneři.

Životský předpokládá, že restrukturalizační plán předloží dotčeným stranám k hlasování příští rok v březnu, účinnosti plán nabyde nejpozději do konce první poloviny roku a opatření mají být splněna do roka od nabytí účinnosti. V žádosti majitel také uvedl, že tato situace nemá a nebude mít vliv na služby zákazníkům.

Majitel Okay se na začátku letošního roku snažil pro podnik najít kupce nebo investora, který by do ní nalil potřebný kapitál. Ačkoliv byl v létě v pokročilém jednání s německou společností Mutares, která se zaměřuje na akvizice firem v problémech, z dohody nakonec sešlo. Okay následně začali opouštět klíčoví dodavatelé elektroniky jako třeba Beko či Gorenje.

Využít takzvanou preventivní restrukturalizaci mohou tuzemské firmy teprve od loňského září, kdy tato novinka začala v Česku platit. Díky ní mohou podnikatelé své finanční problémy řešit v předstihu, aniž by na sebe museli podat insolvenční návrh. Na rozdíl od insolvence, kdy je další osud firmy pouze v rukou soudu a věřitelů, neztratí majitelé během preventivní restrukturalizace nad svou společností vliv. Řízení je navíc neveřejné.

Podle advokáta Michala Žižlavského se teprve po roce objevují první případy, kdy firmy tento nástroj využívají. „Preventivní restrukturalizace přináší nový způsob, jak může firma v potížích uspořádat své vztahy s obchodními partnery a odvrátit hrozbu úpadku. Umožňuje zachovat provoz štíhlejšího podniku, udržet alespoň částečně zaměstnanost a vyhnout se bankrotu,“ uvádí Žižlavský.