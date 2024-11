Zaměstnanci by se mohli dočkat vyšších daňově zvýhodněných příspěvků na zdravotní péči, a to až do výše průměrné mzdy. Na ostatní by zůstal stávající limit. Celkem by šlo až o 70 tisíc ročně.

13. 10. 2024 ▪ 5 min. čtení