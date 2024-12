Poté, co kapsle vypadne z kávovaru, posílá ji stále více lidí do druhého kola. Nespresso jakožto dominantní dodavatel do českých firem i domácností – a jeden z největších světových producentů kávy – u nás použité hliníkové kapsle...

22. 10. 2024 ▪ 5 min. čtení