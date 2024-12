Britské úřady daly zelenou prodeji britské pošty Royal Mail do rukou společnosti EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, napsal s odvoláním na své zdroje deník Financial Times (FT). Podle listu se vláda chystá očekávané rozhodnutí oznámit během pondělního dopoledne. Se stejnou zprávou přišla také zpravodajská společnost BBC.

Vedení společnosti International Distribution Services (IDS), která je majitelem firmy Royal Mail, už v květnu přijalo Křetínského nabídku na převzetí za 3,6 miliardy liber (téměř 110 miliard Kč) a doporučilo akcionářům, aby ji schválili. Transakce vedle toho musela získat také povolení britských úřadů v rámci zákona o národní bezpečnosti a investicích.

BBC na konci listopadu informovala, že vládní přezkum prodeje Royal Mail by mohl být do dvou týdnů hotový. Podle FT je nyní vše připraveno pro to, aby kdysi státní poštovní společnost přešla do zahraničního vlastnictví.

V rámci finální dohody by britské vládě ve vlastnické struktuře pošty zůstala takzvaná zlatá akcie, která držiteli dává zvláštní právo na řízení společnosti, uvedly nejmenované zdroje deníku. Podle BBC to bude v praxi znamenat, že bez souhlasu Londýna nebudou možné velké změny ve vlastnictví Royal Mail či přesun sídla společnosti. FT na rozdíl od BBC píše o převzetí IDS za 5,3 miliardy liber, nikoli 3,6 miliardy.

Royal Mail funguje přes 500 let a v současné době zaměstnává více než 150 000 lidí. Křetínský už dříve uvedl, že má k její historii a tradici „maximální respekt“. Jeden z nejbohatších Čechů má od roku 2022 v mateřské společnosti IDS podíl 27,5 procenta.

EP Group v souvislosti s jejím převzetím jednala také s odboráři, kteří vyžadovali různé záruky pro zaměstnance pošty. Podle informací BBC se nakonec skupina zavázala, že zaměstnanci budou dostávat deset procent z jakýchkoli dividend vyplácených Křetínskému, a také mimo jiné slíbila spuštění pravidelných konzultací mezi pracovníky a vedením ohledně provozu Royal Mail.

Křetínský by dokončením transakce rozšířil svou rozsáhlou síť průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. V Británii dříve investoval do supermarketů Sainsbury‘s i fotbalového klubu West Ham United.