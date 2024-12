Určitě lze potvrdit, že ceny plynu i elektřiny budou v příštím roce nižší. Musíme si ale uvědomit, z jakých úrovní klesají,“ vysvětluje odborník na energetiku a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, podle kterého se na ceny jako v letech před válkou na Ukrajině už nikdy nedostaneme. Energetika se podle něj změnila a na vině je i to, že Evropa, pokud jde o investice, příliš dlouho otálí.

„Z pohledu energetiky se nacházíme ve velmi složitém období. Když se vždycky bavíme o cenách energií a jejich výhledu, tak je potřeba si uvědomit, že investice do energetiky Evropa, včetně České republiky, zásadně zaspala,“ kritizuje Šnobr, podle kterého například bez vysokých cen elektřiny nebude na to, aby se investovalo do nových energetických zdrojů, bez kterých se podle něj do budoucna neobejdeme.

„Jednoho dne prostě narazíme do zdi, kdy elektřiny nebude dost,“ varuje ve Spotlightu. Podle Šnobra jsme zvláště v Česku v posledních patnácti letech, zejména pokud jde o elektřinu, neudělali pro budoucnost téměř nic.

Kriticky se obrací především k vládě Petra Fialy, která podle něj měla šanci konečně otevírat dveře a začít pracovat na důležitých změnách. „Jestli vláda zklamala? Úplně. Čtyři roky absolutně prokrastinujeme a situace těch dalších politických reprezentací bude ještě mnohem složitější. Období, které jsme zmeškali, nás bude opravdu do budoucna stát spoustu peněz,“ myslí si akcionář ČEZ.

Slibování levnější elektřiny díky dostavbě jaderných bloků v Dukovanech je navíc podle Šnobra pouze vládní „fígl“ na voliče. „Na složenkách budou chodit levné ceny elektřiny spotřebitelům a celý zbytek lidé zaplatí jako daňoví poplatníci. Tam není rozdíl – kdo je spotřebitel, je zároveň i daňový poplatník,“ naráží expert na „líbivou“ politiku, která je podle jeho slov pouze trikem.

Šnobr v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou vysvětluje i obavy ze zvýšení poplatků za tranzit plynu v Německu, který země zavede od ledna. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček slibuje, že se Čechů nedotkne, podle experta je ale zvýšení logické, protože je Německo pod tlakem extrémních investic do nových páteřních sítí plynovodů a terminálů.

„Smysl ale zvýšení nedává v tom smyslu, že si v rámci Evropy říkáme, že jsme solidární, ale solidární nejsme,“ říká a dodává, že naše závislost na dodávkách plynu z Ruska je stále dramaticky vysoká.