Logistika je indikátorem kondice ekonomiky. Přední přepravce Dachser Czech Republic hlásí přitom za letošní rok rekordní objem zásilek, společnost jich podle předběžných odhadů odbaví 1,2 milionu o celkové tonáži téměř 850 tisíc tun. Obrat firmy dosáhne 4,3 miliardy korun. To je trochu v rozporu se špatnými zprávami, které v poslední době přichází hlavně z průmyslu. Podle šéfa Dachser Czech Republic Jana Pihara je však třeba rozlišovat. Na vzestupu je hlavně spotřební elektronika a také vše, co souvisí s modernizací energetiky. „Vnímáme poklesy v automotive, to je jednoznačné,“ dodává však Pihar v rozhovoru pro HN. Ten proběhl na hlavní pobočce v Kladně, kde Dachser aktuálně dokončuje investice ve výši 300 milionů korun.

Jak je na tom Dachser ohledně přepravovaných objemů?

Logistika je barometr ekonomiky a odrážíme, co se v ní děje. Převážíme o něco větší množství exportu než v loňském roce, ale celkově jsme v počtu doručených zásilek na rekordních číslech za celou dobu naší existence. Mírný růst je v meziročním srovnání i v tržbách. Co ale na trhu vidíme, je přesun od poptávky po velkých, celovozových dodávkách, směrem k menším, vícepaletovým zásilkám.

