Vztahy mezi dvěma nejsilnějšími českými železničními dopravci jsou mimořádně napjaté. Majitel RegioJetu v úterý obvinil České dráhy (ČD) z účasti na podvodu s pozemky a nádražími, kterým podle něj stát neoprávněně pomáhal dofinancovat provoz ČD.

Je to případ, který se datuje do roku 2008: stát tehdy koupil pozemky a budovy, které jen pár let předtím vlastnil, a ČD za to poslal 12 miliard korun. Podle Jančury měly hodnotu maximálně pěti miliard. Případ stále není vyřešený, ve čtvrtek se jím má zabývat soud. ČD obvinění rezolutně odmítly.

