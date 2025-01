Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie a do Moldavska, napsal dnes server RBK-Ukrajina s odvoláním na operátora plynovodů. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi společnostmi Gazprom a Naftohaz.

Ruský Gazprom podle agentury Reuters potvrdil, že vývoz plynu do Evropy přes Ukrajinu skončil v osm hodin moskevského času (06:00 SEČ), protože dohoda o tranzitu vypršela. Ukončení tranzitu od sedmé hodiny kyjevského času (06:00 SEČ) ohlásilo také ukrajinské ministerstvo energetiky, a to s odvoláním na „národní bezpečnost“, napsal Reuters. „Zastavili jsme tranzit ruského plynu. To je historická událost,“ prohlásil ministr energetiky Herman Haluščenko.

Kohouty byly v sedm ráno uzavřeny jak na vstupu do soustavy ukrajinských plynovodů na rusko-ukrajinské hranici, tak na výstupu na hranici Ukrajiny se Slovenskem, napsal RBK-Ukrajina.

Kyjev delší dobu avizoval, že dohodu o tranzitu ruské ropy nehodlá prodloužit. Své rozhodnutí zdůvodňuje ozbrojeným konfliktem s Ruskem, které prodejem surovin částečně financuje své válečné tažení na Ukrajině.

Moskva v důsledku invaze na Ukrajinu přišla o svou dominantní pozici v dodávkách plynu do Evropské unie. Ztráta levných dodávek ruského plynu přitom přispěla ke zpomalení hospodářského růstu a vzestupu inflace v EU, napsal Reuters.

Rozhodnutí Kyjeva neprodloužit dohodu o tranzitu ruského plynu ostře kritizuje slovenský premiér Robert Fico. Ten minulý týden pohrozil Ukrajině odvetnými opatřeními, včetně přerušení dodávek elektřiny, pokud Kyjev tranzit ruského zemního plynu na Slovensko zastaví.

Pětiletý kontrakt Naftohazu s Gazpromem z 30. prosince 2019 byl druhou komerční dohodou o tranzitu ruského plynu po jedenáctiletém kontraktu z let 2009 až 2019. Tuto dohodu Ukrajina uzavřela v Moskvě pod výrazným tlakem zemí Evropské unie, které byly skoro tři týdny bez ruského plynu kvůli neshodám o ceně suroviny a o poplatcích za tranzit mezi tehdejšími vládami Julije Tymošenkové a Vladimira Putina, připomněl RBK-Ukrajina.

Tehdy byl problém pro země EU mnohem palčivější, protože na ruském plynu byly nesrovnatelně závislejší než nyní. Přes Ukrajinu tehdy proudilo do EU více než 100 miliard metrů krychlových plynu ročně, zatímco v uplynulém roce objem přepraveného plynu mírně převýšil 15 miliard metrů krychlových, což představovalo jen pět procent celkové spotřeby v EU, dodal portál.