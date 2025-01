Na startu cyklistického etapového závodu Czech Tour se v minulosti objevil třeba čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome nebo dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe. Pořadatelé závodu chtějí na české silnice největší cyklistická jména přivádět i nadále, pro nadcházející ročník navíc chystají řadu novinek.

Od roku 2021, kdy se titulárním partnerem akce stala loterijní společnost Sazka, závod roste. Do několika let mají pořadatelé ambici dostat závod do elitní kategorie World Tour. Robert Kolář, prezident závodu a člen dozorčí rady skupiny KKCG, pod niž Sazka patří, v rozhovoru pro HN poodhaluje plány na nadcházející ročníky, zmiňuje první detaily o chystaném projektu s bývalým cyklistou Zdeňkem Štybarem nebo vysvětluje, co je potřeba udělat, aby v tuzemsku v roce 2029 startovala slavná Tour de France.

Start Czech Tour se v roce 2025 přesune na polovinu srpna, aby se závod přiblížil termínu Vuelty. Vzrostla tím pravděpodobnost, že v Česku uvidíme některou z hvězd, která by Czech Tour brala jako přípravu na slavný španělský závod?

Nějaká hvězda určitě přijede, bylo to tak v posledních třech letech pokaždé. Náš záměr byl, aby týmy z kategorie World Tour mohly Czech Tour využít jako poslední ostrý trénink před Vueltou. Druhým důvodem bylo hledání místa v poměrně nabitém kalendáři Mezinárodní cyklistické unie UCI, abychom se nekryli s dalšími závody v regionu. V minulých letech u nás startovali Chris Froome a Julien Alaphilippe, který náš závod bral jako přípravu na olympiádu, takže hvězdy se na Czech Tour objevují. Rok 2024 byl nicméně díky olympiádě výjimečný a bude těžké ho zopakovat. Důvodem bylo to, že řada jezdců, kteří na hrách nestartovali nebo nejeli na celkové pořadí, měli volný program a startovali tak u nás. Pak tu navíc byli jezdci jako Alaphilippe, kteří ho naopak brali jako přípravu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co pomáhá zlepšit pozici při jednání s elitními týmy nebo sponzory.

Kolik si nejlepší týmy řeknou za start na českém závodu.

Co je potřeba splnit pro přesun do vyšší kategorie.

Jaký projekt chystá Kolář se Zdeňkem Štybarem.

Co je klíčové pro start Tour de France v Česku.