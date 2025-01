Clo je nejkrásnější slovo ve slovníku. Myslím, že je krásnější než láska. Těmito slovy na sklonku roku 2024 nastupující americký prezident Donald Trump opět rozvířil debatu, nakolik vážně míní své výhrůžky cly. Šermoval jimi už v předvolební kampani a nemírní je ani po svém vítězství nad demokratkou Kamalou Harrisovou. Mezi ekonomy jsou tak cla a potenciální hrozba obchodních válek jedním z hlavních témat pro příští rok.

„Pokud by došlo k naplnění hrozeb a Donald Trump cla zavedl v „plné palbě“, bylo by to zcela bezpříkladné v celé historii od druhé světové války,“ upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda na Finančním a investičním fóru, které v polovině prosince pořádala Vysoká škola ekonomická a správní.

