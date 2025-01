Americký prezident Joe Biden se podle očekávání rozhodl zablokovat plánované převzetí americké ocelárny U.S. Steel, kterou se za 14,9 miliardy dolarů (364,8 miliardy Kč) chystal koupit japonský rival Nippon Steel. Biden své rozhodnutí zdůvodnil obavami, že by transakce mohla nepříznivě poznamenat národní bezpečnost. Americká ocelárna vlastní i košické železárny U.S. Steel Košice, dříve Východoslovenské železárny. Japonská společnost rozhodnutí americké vlády odsoudila. Spolu s U.S. Steel se proti němu chystá podniknout právní kroky.

Bidenův krok se dlouho očekával. Znamená odříznutí důležité kapitálové linky pro U.S. Steel, považovanou za americkou ikonu, která se ale delší dobu potýká s problémy. U.S. Steel uvedla, že bez slíbených investic japonské firmy, které mají činit téměř tři miliardy dolarů, bude muset zastavit provoz důležitých hutí.

Biden se rozhodl chystanou transakci zablokovat navzdory opačnému názoru některých vysoce postavených poradců, kteří se obávají, že by takový krok mohl poškodit americko-japonské vztahy, upozornil list The Washington Post. Odvolává se přitom na dva nejmenované představitele Bidenovy vlády. Japonsko je důležitým spojencem USA v indo-pacifickém regionu, kde obavy Washingtonu vyvolává hospodářský a vojenský vzestup Číny a hrozby ze strany Severní Koreje. Tokio je také největším investorem v USA.

Nippon Steel v reakci uvedla, že ji i firmu U.S. Steel rozhodnutí amerického prezidenta zklamalo. Oba výrobci oceli ve společném prohlášení uvedli, že "podniknou veškeré vhodné kroky" k ochraně svých zákonných práv. "Je to bohužel varovný signál pro všechny společnosti se sídlem ve spojenecké zemi USA, které uvažují o významných investicích ve Spojených státech," dodaly obě firmy.

Bílý dům podle agentury Reuters uvedl, že rozhodnutí zablokovat převzetí se netýká Japonska. Motivem podle něj bylo zachování výroby oceli ve Spojených státech.

Proti dohodě je i nově zvolený prezident Donald Trump, který slíbil, že obchodu zabrání, a vlivné americké odbory. Biden už dříve prohlásil, že si přeje, aby firmu U.S. Steel vlastnil a řídil domácí subjekt. Spojením by vznikl třetí největší výrobce oceli na světě podle objemu produkce.

Nippon Steel nabídla za druhého největšího výrobce oceli v USA vysokou prémii. Akcionáři U.S. Steel dohodu schválili drtivou většinou loni v dubnu.

Viceprezident pro výzkum oceli v poradenské společnosti Rystad Energy uvedl, že zablokování dohody může v krátkodobém horizontu odradit mezinárodní investory od podávání nabídek na politicky citlivé americké společnosti s odborově organizovanými zaměstnanci.

Společnost U.S. Steel byla založena v roce 1901 a má sídlo v Pensylvánii. Bývala symbolem americké ekonomické zdatnosti, v poslední době ale jen těžko drží krok se zahraniční konkurencí. Předloni jí mezi největšími ocelárnami světa podle údajů Světového sdružení oceli (WSA) patřilo 24. místo. Její akcie kolem 17:45 SEČ ztrácely okolo šesti procent za situace, kdy trh jako celek roste.