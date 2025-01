Polská petrochemická společnost Orlen plánuje do roku 2035 investovat 350 miliard až 380 miliard zlotých (až 2,2 bilionu korun) do rozvoje těžby zemního plynu, energetických projektů a modernizace infrastruktury. Uvedla to ve čtvrtek ve své aktualizované strategii. Dosavadní osmiletý plán, který firma představila v roce 2022, počítal s investicemi v objemu 320 miliard zlotých (1,8 bilionu korun). Orlen zpracovává ropu a prodává pohonné hmoty, působí i v České republice.

Polský podnik novou strategii zveřejnil po kontrole více než 50 projektů připravených předchozím vedením a po rozhodnutí skupiny omezit a přejmenovat petrochemický projekt Olefins, uvedla agentura Reuters.

Mezi investiční cíle Orlenu v příštích deseti letech patří uspokojit sto procent poptávky po zemním plynu v Polsku prostřednictvím zvýšené produkce a strategických smluv o dodávkách. Plán také počítá s kapacitou 4,3 gigawattu (GW) k výrobě elektřiny v plynových elektrárnách a s kapacitou 1,4 GW pro skladování energie.

Orlen plánuje zvýšit produkci zemního plynu z 9,1 miliardy metrů krychlových na 12 miliard metrů krychlových ročně a zvýšit jeho kontraktaci ze 4,8 miliardy na 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu (LNG) ročně. V rámci nové strategie chce také vyvinout čtyři pobřežní větrné farmy a nejméně dva malé modulární reaktory.

Nová strategie se týká i dividendové politiky. Firma uvedla, že garantovaná výplata dividend se v letošním roce zvýší ze 4,30 zlotého na 4,50 zlotého na akcii. Pak chce zachovat politiku ročního růstu o 0,15 zlotého na akcii. Společnost bude moci flexibilně doporučit i vyšší dividendu, a to až do 25 procent ročního provozního cash flow po odečtení nákladů na financování.

Orlen dodal, že jeho cílem je zajistit stabilní tempo růstu zisku před odpisy a amortizací bez vlivu pohybů cen ropy na hodnotu zásob, což je ukazatel EBITDA LIFO. V roce 2035 by Orlen chtěl mít podle této definice zisk 53 miliard až 58 miliard zlotých (311 miliard až 340 miliard korun).

Akcie Orlenu po poledni na burze ve Varšavě ztrácely více než jedno procento a pohybovaly se kolem 49,49 zlotého (v přepočtu přibližně 290 korun). Nacházejí se tak blízko ročního minima.

Orlen v České republice vlastní rafinerskou skupinu Orlen Unipetrol. Ta zaměstnává kolem šesti tisíc lidí. Patří do ní rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, společnost Spolana v Neratovicích, otrokovická společnost Remaq a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Skupina také v Česku provozuje největší síť čerpacích stanic Orlen Benzina.