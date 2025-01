Na první pohled to vypadá, že v Česku se loni opravdu podařilo rozhýbat trh s elektromobily. Podle statistiky Svazu dovozců automobilů jich našlo nového majitele téměř 11 tisíc, o 65 procent více než v roce 2023. Hlavní zásluhu na tom samozřejmě má dotační program Záruka Elektromobilita, ve kterém stát podpořil finančním příspěvkem (200 tisíc korun na osobní auto) nákup zhruba šesti tisíc elektromobilů. Jak ale trh zareaguje po skončení podpory? A kterým značkám dotace nejvíc pomohla?

Statistiky za loňský rok také ukazují, že problémy velkých výrobců se promítají i do jejich pozice na českém trhu. Na špici se naopak prodrala značka, která se ještě před deseti lety skromně krčila ve druhé desítce s dvouprocentním podílem na trhu. A jak to vypadá s očekávaným nástupem čínských firem? Pojďme se na čísla, která nabízejí důkladný vhled do tuzemského trhu s automobily, podívat podrobněji.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou nejúspěšnější elektromobily na trhu a jak se daří levnějším vozům.

Která automobilka uspěla se strategií nabídnout jako nejlevnější model elektromobil.

Patří Česko stále k zemím, kde zákazníci volí tradiční pohon.

Jak starý je český vozový park a které ojetiny se nejvíc dovážejí ze zahraničí.

Jak to vypadá s expanzí čínských značek na tuzemský trh.