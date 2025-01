Málokdo má do české ekonomiky takový vhled jako ředitelka SAP pro Českou republiku Hana Součková. Produkty společnosti používá 1400 firem, které představují 80 procent české ekonomiky. Ví tak, co Česko, nejen v oblasti byznysu, především trápí. A co by se mělo na všech úrovních udělat, abychom se zvedli. Její diagnóza i recepty pro Česko jsou stejně překvapivé jako inspirativní.

Když sledujete českou ekonomiku a společnost, co vidíte jako největší problém, který Česko má?

Myslím, že je tu pořád málo odhodlanosti, že z Česka chceme vybudovat něco velkého. Panuje tady jakási domácká spokojenost – pocit, že to, co máme, nám tak nějak stačí. Jsou tu výjimky, ale obecně chybí hlad po globálním úspěchu, ambice, že bychom chtěli skutečně „dobýt svět“. A vlivem toho se pak dělají kompromisy na spoustě dalších úrovní. To je věc, která mě hodně mrzí. Ale na druhou stranu musím říci, že existují ostrůvky pozitivní deviace, naše startupová scéna postupně roste. Za poslední měsíce jsem navštívila několik firem, které dělají úplně úžasné, neuvěřitelné věci – revoluční mikroskopy, kompletní řešení pro chytré nabíjení a nevím co všechno. A to mi dodalo přece jen trochu optimismu, že bychom Českou republiku postupně mohli vrátit do popředí světového nebo aspoň evropského dění.

Ona líná spokojenost, o které mluvíte, je podle vás důvodem, proč tady nemáme, jak říkal premiér Petr Fiala, platy jako v Německu?

Co se dočtete dál Jak se projevuje „pohodlnost“ na úrovni firem.

Jak naučit Česko učit se novým věcem.

Jak nejlépe používat umělou inteligenci.

Co užitečného se můžeme dozvědět od jiných kultur.