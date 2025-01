Polská petrochemická společnost Orlen plánuje do roku 2035 investovat 350 miliard až 380 miliard zlotých (až 2,2 bilionu korun) do rozvoje těžby zemního plynu, energetických projektů a modernizace infrastruktury. Uvedla to ve čtvrtek ve své...

10. 1. 2025 ▪ 3 min. čtení