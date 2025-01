Již brzy to budou dva roky, co se v Česku rozhořela monumentální kauza desetitisíců ztracených iPhonů kolem společnosti Mammoth. Příběh podvodného obchodního soukolí kolem někdejšího e-shopu Mamut.cz z technologické skupiny Unicorn nyní postupuje do další fáze právních sporů. Stranou stojí policejní vyšetřování pachatelů, které míří do tábora někdejšího manažera Mammothu, obchodníka Břetislava Janouška a jeho spolupracovníků. To zatím konkrétní výsledky nepřineslo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co nového v kauze Mammoth.

Jak na Unicorn tlačí J&T.

Proč slábne pozice T-Mobilu.

A jak je daleko policejní vyšetřování.