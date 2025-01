Omezení exportu čipů pro umělou inteligenci z USA do Česka nebude mít na tuzemské firmy reálný dopad, míní generální ředitel a zakladatel brněnské firmy Y Soft Václav Muchna. ČTK řekl, že USA podle jeho názoru rozdělily země pro export na tři kategorie podle transparentních kritérií. Česká vláda má podle něj 120 dnů na odvolání a nejde o úplný zákaz. Jeho názor se tak liší od zástupců jiných společností, které se obávají případných dopadů na rozvoj internetových služeb v Česku či na rychlost zavádění inovací ve zdravotnictví.

Y Soft je firma, která vyvíjí software pro tiskárny a nabízí cloudové služby pro zákazníky. Její působení je globální. „Na nás a podle mého názoru na žádnou firmu v Česku nebude mít omezení reálný dopad,“ míní Muchna a dodal, že v případě potřeby bude nutné pro konkrétní případy vyjednat výjimku. „Jediný dopad je reputační, protože veřejnost nezná detaily,“ řekl Muchna.

O výjimku by podle něj bylo třeba žádat například tehdy, kdyby v Česku vznikl velký kvantový počítač či konkurence pro OpenAI, což je organizace pro výzkum umělé inteligence a jejím známým produktem je chatbot ChatGPT. „Taková společnost by pravděpodobně musela žádat o výjimku, ale obávám se, že její vznik je v Česku velmi nepravděpodobný,“ soudí Muchna.

USA podle něj svým krokem, kdy Česko zařadily do druhé kategorie zemí pro export, říkají, že nevědí o tom, „že by čipy, na které se vztahuje nové omezení, byly v Česku kdekoliv používané“. Míní, že regulace se vztahuje na velmi specializované čipy, na kterých trénují své AI modely firmy typu Google nebo OpenAI. „Zároveň USA říkají, že Česko nemá dostatečná pravidla a zásady pro případný reexport těchto čipů. A také říkají, že protože v Česku neevidují, že by takové čipy někdo používal, tak nejsou schopni udělat si názor na to, jaká je reálná praxe v používání nebo reexportu takových čipů. Navíc má česká vláda 120 dní na odvolání,“ dodal k americkému opatření.

Jiné české technologické firmy tvrdí, že informace k omezení exportu čipů z USA jsou nekonkrétní. Obecně jejich zástupci uváděli, že by opatření americké administrativy mohlo zpomalit inovace v řadě odvětví, omezit rozvoj řady produktů a služeb a nebylo by možné držet krok s rozvojem nejvyspělejších technologií.

USA chtějí podle BBC omezeními zajistit, aby vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny. Regulace se podle agentury Bloomberg bude týkat i ČR, zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější.