Nastupující prezident Donald Trump byl ještě před víkendem „až“ 415. nejbohatším člověkem planety. To se však během několika hodin zásadně změnilo a v neděli už se řadil mezi pětadvacítku nejbohatších lidí světa. Svůj majetek během několika hodin rozhojnil o takřka 1,5 bilionu korun.

Důvodem je skutečnost, že v pátek spustil svoji oficiální kryptoměnu, $TRUMP, která přilákala mimořádné množství kupujících – a spekulujících. Mimořádné je jejich množství dokonce i na poměry kryptoměnové branže, která dnes sestává z více než desítky tisíc různých kryptoměn.

Ta Trumpova má mezi nimi ale mimořádné postavení právě proto, že se za ni postavil nastupující prezident USA. Dnes před jednou hodinou odpolední středoevropského času kryptoměna $TRUMP dosáhla své dosud rekordní ceny, když se prodávala za více než 75 dolarů za kus.

Pro srovnání nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa bitcoin dosáhla ceny 75 dolarů za kus až koncem března 2013, tedy více než čtyři roky od svého spuštění. Na co bitcoin potřeboval více než čtyři roky, na to Trumpově kryptoměně stačily necelé dva dny. Což ovšem neříká vůbec nic o její dlouhodobé úspěšnosti. Za čtyři roky může mít mnohem nižší cenu než 75 dolarů za kus, což bitcoin s největší pravděpodobností nepotká. $TRUMP je neskonale spekulativnějším aktivem dokonce i v porovnání právě s bitcoinem.

Trump zatím nechal do oběhu uvolnit 200 milionů kusů své kryptoměny. Celkově jich plánuje uvolnit miliardu. Zbylých 800 milionů kusů chce dávat do oběhu postupně během tří let, počínaje letošním dubnem.

Jestliže tedy dnes kryptoměna $TRUMP vystoupala až na více než 75 dolarů za kus, znamená to že její celková orientační tržní kapitalizace, zahrnující i kusy, které dosud nejsou v oběhu, činila více než 75 miliard dolarů. Přitom tedy 80 procent z této hodnoty náleží Trumpovi, resp. jím ovládaným společnostem CIC Digital a Fight Fight Fight.

Trump tedy měl dnes kolem jedné odpolední českého času v kryptoměně $TRUMP majetek už 60,1 miliardy dolarů, tedy zhruba 1475 miliard korun čili takřka 1,5 bilionu korun, což odpovídá více než 63 procentům letos plánovaných výdajů českého státního rozpočtu. A to v ní ještě v předevčírem ráno neměl ani cent.

V akciích firmy Trump Media & Technology, již většinově ovládá a která například provozuje jeho sociální síť Truth Social, má Trump 4,6 miliardy dolarů a ve svém dalším majetku, například nemovitostním, pak 2,6 miliardy dolarů. Celkově tak v neděli Trumpův majetek činil až 67,3 miliardy dolarů. To z něj dělá 23. nejbohatšího člověka planety, vyjdeme-li z pátečních hodnot majetku nejbohatších – o víkendu se totiž na burzách v světě zpravidla neobchoduje, s výjimkou právě kryptoměnových.

Trump tedy za necelé dva dny postoupil v žebříčku těch celosvětově úplně nejbohatších o více než 390. příček. Což pochopitelně vyvolá i otázky morální, etické při právní typu té, zda nákupem kryptoměny a souvisejícím navyšováním její hodnoty nemůže docházet ke korumpování nastupujícího prezidenta USA.

