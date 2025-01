Škoda Auto vyváží své vozy do Vietnamu teprve od podzimu 2023. Ve stomilionové zemi chce ale posílit výrazně více. Vybrala si ji totiž jako vstupní bránu do jihovýchodní Asie, což je region, jehož trh s novými osobními auty roste vůbec nejrychleji na světě. Škoda se proto spojila s vietnamskou Thanh Cong Group a společně v zemi staví továrnu na výrobu aut. Projekt v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů (asi 12 miliard korun) by měl být dokončen ještě v tomto čtvrtletí. Informuje o tom japonský hospodářský server Asia.Nikkei s odkazem na webové stránky hanojské vlády.

