V mnoha evropských zemích pomáhá řešit situaci s nedostupným bydlením rozsáhlý obecní bytový fond. V Česku se ale naprostá většina státních či městských bytů privatizovala. Dnes naopak mnoho obcí řeší, jak nemovitosti do svého vlastnictví získat či je postavit. Například Praha kvůli tomu zřídila vlastní městskou developerskou společnost, která má naplánovat výstavbu bytů na desítkách hektarů městských pozemků. Mnoho menších měst či obcí ale nemá rozsáhlý aparát, který by byl schopný naprojektovat bytový dům a dotáhnout investici do konce.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto zřídilo regionální centra, která mají s výstavbou pomoci. A také rozjelo program Dostupné bydlení, v rámci kterého obcím nabízí dotace a úvěry za miliardy korun. „Chceme ukázat, že tyto programy fungují. Věřím, že když se osvědčí, peníze se na ně v rozpočtu vždycky najdou. Navíc se může přidat soukromý sektor,“ myslí si ředitel sekce politiky bydlení MMR Jan Schneider.

Když vláda hovoří o zlepšení dostupnosti bydlení, co je tím vlastně myšleno? Protože mnoho lidí očekává, že zlepšení dostupnosti bydlení znamená, že si budou moci koupit vlastní byt v podstatě kdekoliv, případně že ceny nemovitostí výrazně klesnou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kolik peněz poskytne stát obcích na výstavbu dostupných nájemních bytů.

Jak velké bytové fondy mají česká města a obce.

Jaká pravidla MMR stanovilo pro dostupné obecní bydlení, aby nedocházelo ke korupci.