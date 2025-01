Čím dál více lidí na bydlení v Praze kvůli vysokým cenám nedosáhne, a proto byty kupují ve středních Čechách. Developer YIT Stavo jde vstříc poptávce a například v Kladně v následujících letech postupně postaví až tisícovku bytů.

Ceny bytů v Praze rostou neúměrným tempem hlavně proto, že se jich nestaví dost. Důvodem je podle investorů zdlouhavý povolovací proces a zdlouhavý správní řád. Například YIT v Praze nedávno získala povolení na stavbu domu o 70 bytech až po devíti letech. „Nejhorší scénář pro nás je nezískání povolení, s tím neumíme nic udělat,“ říká Marek Lokaj, generální ředitel YIT Stavo. „To je, jako kdyby ve Škodovce vypadl na měsíc pás, což se projeví v nedostatku aut.“

YIT Stavo vlastní skupina YIT, největší stavební a developerská firma ve Finsku a zároveň významný hráč v celé severní Evropě. V průběhu let se vypracovala mezi největší rezidenční developery v Praze. „Ve Finsku trvá vyřízení odvolání tři dny, protože stavební úřad má pravomoc, aby mohl rozhodnout, zda je, nebo není oprávněné,“ říká Lokaj. V Česku však odvolací řízení trvá rok a půl, někdy i déle.

Prodeje nových bytů loni v Praze trhaly rekordy, jak hodnotíte výsledky YIT za rok 2024?

Oživení trhu je jasně vidět, prodává se velice dobře. Už po prázdninách na podzim 2023 byl patrný nárůst, úrokové sazby hypoték byly vysoké, ale přišla pozitivní nálada a důvěra v trh. A to pokračovalo i v uplynulém roce. Náš hospodářský výsledek je velice dobrý, za rok 2024 jsme prodali více než 400 bytů. Nabídka v Praze nestačí vysoké poptávce. A už to není jenom Praha, ale i Brno, Hradec Králové nebo Plzeň. Všichni se nechtějí přesunout do hlavního města, ale zároveň chtějí zůstat ve větších aglomeracích.

Jaký vývoj očekáváte v letošním roce?

Věřím, že rok 2025 se ponese v duchu loňského roku, pokud jde o poptávku. Uvidíme, jak efektivně budeme získávat povolení. Náš hospodářský výsledek se odvíjí od dokončení projektů, které završí kolaudace. Jsme developer, prodáváme byty a nejhorší scénář je pro nás nezískání povolení, s tím neumíme nic udělat. To je, jako kdyby ve Škodovce vypadl na měsíc pás, což se projeví v nedostatku aut. V tomto smyslu byl pro nás složitý rok 2023, kdy jsme získali jediné stavební povolení v právní moci, a to až v závěru roku. Šlo o rezidenční projekt na pražském sídlišti Kamýk.

