Energetická skupina Solek podnikatele Zdeňka Sobotky čelila v posledních měsících finančním obtížím zapříčiněným vysokým zadlužením. S klíčovým věřitelem, zbrojařem Michalem Strnadem, se jí však nakonec podařilo dohodnout a získat tak čas pro hledání nového investora a dokončení rozjetých projektů. To druhé se podařilo, Solek připojil do sítě svůj dosud největší a nejdůležitější projekt.

Fotovoltaická elektrárna Leyda nacházející se zhruba 90 kilometrů od chilského hlavního města Santiago disponuje instalovaným výkonem 95,2 megawattu. To je téměř dvojnásobek oproti největšímu tuzemskému solárnímu parku Ralsko od ČEZ s 55,7 megawattu, který však tvoří více propojených menších elektráren. Spolu s Leyda tak Solek už připojil zdroje o celkovém výkonu 432 megawattů.

„Chile je i nadále atraktivní zemí pro investory do obnovitelných zdrojů, solární energetiku nevyjímaje. Díky tomu zde můžeme realizovat projekty takového rozsahu, jako je Leyda,“ komentoval připojení Leyda Sobotka.

Výše investice dosáhla 67 milionů dolarů, tedy zhruba 1,6 miliardy korun. Ročně má zdroj vyrobit 185 gigawatthodin elektřiny. Tu vykoupí italská energetická společnost Enel, která má na chilském trhu významné postavení. Solek s Enel uzavřel dlouhodobý kontrakt o výkupu elektřiny (Power Purchase Agreement – PPA) za pevně stanovenou cenu 30 dolarů za megawatthodinu. „Máme měsíční zúčtování a co vyrobíme, to Enel odebere a zaplatí. To znamená, že na sebe nebereme skoro žádné riziko,“ prohlásil ke kontraktu už dříve Sobotka.

Skupina Solek se skládá ze dvou částí. Solek Services Holding elektrárny staví, zatímco Solek IPP Holding je provozuje a spravuje. První ze jmenovaných společností dosáhla loni provozního zisku před úroky a odpisy (EBITDA) ve výši 382 milionů korun při tržbách 2,7 miliardy. Divize aktiv Solek IPP Holding ve stejném roce zaznamenala tržby 207 milionů korun a EBITDA 84 milionů.