Napjatá politická situace v Koreji nijak neovlivní plánovanou stavbu nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany. Záměr má podporu korejské vlády i opozice, řekl v sobotu odvysílaném rozhovoru s Českou televizí generální ředitel společnosti KHNP Ču Ho-wang. Korejská firma zvítězila v tendru na stavbu nových jaderných bloků, v březnu se očekává podpis konečné dohody s českou energetickou společností ČEZ.

Politická krize v Jižní Koreji vypukla loni 3. prosince, když prezident Jun vyhlásil stanné právo kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Opozicí ovládaný parlament Juna 14. prosince zbavil prezidentských pravomocí a chce ho odvolat.

Šéf KHNP vyjádřil přesvědčení, že se politická situace v zemi brzy stabilizuje. Zároveň zdůraznil, že vývoj nebude mít žádný dopad na projekt Dukovan. „Na důležitosti projektu se shodnou vládní i opoziční strany. Politická vůle a podpora českého projektu je napříč politickým spektrem,“ řekl.

Ču Ho-wang také vyzdvihl, že se podařilo vyřešit spor s americkou společností Westinghouse, která se právně bránila zpochybňovala oprávnění Korejců používat technologii, kterou nabídli i v českém tendru. O podrobnostech dohody odmítl mluvit, odkázal se na obchodní tajemství. Připustil ale, že by se Westinghouse mohl podílet na stavbě Dukovan, podobně jako byl subdodavatelem, když KHNP stavěla jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech.

Šéf KHNP se nevyjádřil přesně k rozsahu zapojení českých firem do stavby elektrárny, uvedl pouze, že bude „významné“. V minulosti hovořil o tom, že by podíl českého průmyslu na zakázce mohl dosáhnout 60 procent. České televizi řekl, že KHNP jedná zhruba s 200 českými firmami o možnosti, že by byly dodavateli. S padesáti podepsala jihokorejská společnost dohody o budoucí spolupráci.

V pátek zveřejněném rozhovoru se serverem Seznam Zprávy Ču Ho-wang nicméně označil za nepravděpodobné, že by se české firmy podílely i na dodávkách jaderné části neboli primárního okruhu elektrárny. Podle něj by to od českých firem vyžadovalo masivní investice, které by ale dělaly jen pro dva bloky v Dukovanech, takže by se jim vložené prostředky pravděpodobně nevrátily.

První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách zhruba 400 miliard korun.