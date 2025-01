Americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce v blízké budoucnosti uvalit cla na dovoz čipů z Tchaj-wanu. Dopad by to mělo zejména na největšího globálního výrobce polovodičů TSMC, u kterého si nechávají čipy zhotovovat například Apple do svých iPhonů nebo Nvidia do nejpokročilejších grafických karet.

Podle Trumpa by mohla cla dosáhnout až 100 procent. Nový americký prezident také kritizoval iniciativu svého předchůdce Joea Bidena, který se snažil vrátit do Ameriky čipový průmysl pomocí finančních pobídek. Takzvaný CHIPS and Science Act představila Bidenova administrativa v roce 2022 a následně vybraným společnostem přidělila miliardy dolarů, aby zvýšila podíl výroby polovodičů v USA.

