Německá ekonomika je v hluboké krizi. Její hrubý domácí produkt se letos pravděpodobně sníží o 0,1 procenta. Bylo by to poprvé od znovusjednocení země v roce 1990, kdy by ekonomika klesla třetím rokem za sebou. Uvedl to v úterý prezident Svazu...

28. 1. 2025 ▪ 2 min. čtení