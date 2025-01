Skokově přibývá hodin, kdy lze z veřejné elektrické sítě odebírat elektřinu za zápornou cenu, tedy dostat za její odběr zaplaceno. Zatímco v celém roce 2022 jich bylo pouze 11, předloni už 156 a loni 361. Je to díky nárůstu počtu instalovaných obnovitelných zdrojů energie. V Česku jde hlavně o fotovoltaiku.

Celkem do sítě dodává elektřinu už víc než 212 tisíc solárních elektráren. Jejich celkový výkon dosáhl 4430 MWp. Když tedy naplno svítí slunce, je to jako by se připojily dvě jaderné elektrárny velikosti Temelína. Elektřina se pak dostává do záporných cen, protože jí je víc, než je potřeba. A na to reaguje byznys s takzvanými mařiči, velkými „fény“, které tuto elektřinu mrhají. Vyrábí horký vzduch, který jen foukají do okolí. A takových mařičů přibývá. Do distribučních soustav se jich může výhledově připojit kolem tisíce megawattů. Stát by pro přebytečnou elektřinu ale raději našel využití. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), by se s ní mohly například víc ohřívat plavecké bazény nebo víc mrazit zimní stadiony, HN ovšem zjistily, že tudy cesta nepovede.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak smysluplně využít elektřinu v době záporných cen.

Proč nemůžeme spoléhat na to, že nám s přebytky pomohou bazény a zimní stadiony.

Kde je nyní největší potenciál.