Legendární útočník Jaromír Jágr prodal 80 procent kladenského hokejového klubu podnikateli Tomáši Drastilovi. Dvacetiprocentní podíl si ponechá. Nedávnou dohodu ve čtvrtek potvrdili Rytíři na tiskové konferenci. Dvaapadesátiletý Jágr, který za Kladno stále nastupuje v extralize, se stal stoprocentním vlastníkem klubu v roce 2017, kdy získal třicetiprocentní podíl od města.

Jágr vlastnil 70 procent klubu od roku 2011, kdy ho spolu s městem převzal poté, co po dlouhých letech skončil na pozici šéfa jeho otec Jaromír Jágr starší. Až do konce roku 2017 řídil Rytíře na dálku při svém působení v NHL, kde se stal druhým nejproduktivnějším hráčem historie.

"Je to pro mě trošičku zvláštní den, úplně jiná tisková konference, než na které jsem zvyklý. Tiskovka, kde Jaromír Jágr prodává klub. Poprvé po 30 letech bude majitelem klubu někdo jiný než Jaromír Jágr. Možná si říkáte, že je to špatný den pro rodinu Jágrovic, ale my jsme to vždy brali tak, že hokej tady na Kladně nepatří Jágrům, ale klubu a jeho fanouškům," uvedl Jágr.

Věří, že s novým majitelem se podaří naplnit ambice - vrátit tradiční klub mezi domácí špičku, což se jemu nepovedlo. "Když něco končí, něco nového začíná. A já věřím, že teď začne nová éra pro kladenský hokej. Být úspěšným znamená dlouhou cestu. Nemůžu zaručit, že vyhrajeme mistra, ale věřím, že s novým majitelem budeme takovému úspěchu blízko," prohlásil Jágr.

Čtyřiačtyřicetiletý Drastil je společníkem v řadě firem. Podniká i v zahraničí, zejména v USA, a vlastní menšinový podíl v jihlavském druholigovém fotbalovém klubu.

"Období, během kterého byl klub spjatý s rodinou Jágrů, nekončí. Jaromír zůstává minoritním vlastníkem. Každý vstup nového majitele vyžaduje určitý čas na to, aby se předalo vše dobré, co v klubu bylo. A já jsem proto velmi rád, že se Jaromír rozhodl zůstat společníkem. Ten proces štěpení společnosti Rytíři Kladno jsme začali, pokračuje a bude dokončen do konce března," uvedl nový majitel klubu.

Drastila vybral legendární útočník mezi třemi hlavními zájemci. "Zásadní podmínkou pro mě bylo, aby klub zůstal na Kladně," řekl Jágr. Své další zapojení do dění v klubu z pozice menšinového vlastníka neprozradil. "Vůbec bych nepředbíhal. My bychom teď společně chtěli hlavně udržet extraligu a od toho se pak můžeme odrazit. Všechny další změny budou oznámené po sezoně," dodal Jágr.

"Následující měsíce budou zaměřené na to, aby se úspěšně dohrála tato sezona a nastavily se změny ve fungování klubu. Rytíři hrají extraligu a cílem nejen mým, ale i Jaromíra je to, aby došlo k posílení finančního zázemí, aby Rytíři znovu po dlouhé době hráli o titul. Je to sen nového majitele a já věřím, že ten sen se povede naplnit," řekl Drastil. Rytíři jsou nyní předposlední v tabulce, loni se potřetí za sebou zachránili v extralize v baráži.

Město nadále platí provozní náklady stadionu kolem 30 milionů korun, přispívá částkou 8,5 milionu korun na mládež a hradí další výdaje. Klub nyní řeší problémy se smlouvou na pronájem stadionu. Vedení radnice vloni v říjnu kontrakt klubu, respektive společnosti Hokej Kladno, jejímž jednatelem je Jágr, ukončilo. Důvodem byl spor ohledně neplnění smluvních povinností.

Kdy bude uzavřena nová smlouva, není jasné, avšak aktuální hokejovou sezonu to neovlivní. Tříměsíční výpovědní lhůta začala běžet 1. listopadu, měla by tedy vypršet na konci ledna, ale podle tehdejšího vyjádření radnice neskončí dříve, než bude ukončena poslední mistrovská soutěž některého z mládežnických týmů nebo extraligového mužstva.

"Město je důležitým partnerem a rád bych se setkal se zástupci města během nejbližších dnů a domluvil se na možnostech obnovení smlouvy, která byla vypovězena," řekl Drastil.