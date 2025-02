Insolvenční správce Šimon Peták zahájil proces prodeje zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Výběrové řízení bude mít dvě kola, vítěz by mohl být znám do konce května. Zájemci se mohou rozhodnout, zda budou chtít koupit celý podnik včetně koksovny, nebo bez ní. Insolvenční správce to dnes sdělil ČTK.

S ohledem na velikost a charakter podniku lze podle něj předpokládat, že výsledek výběrového řízení bude posuzovat antimonopolní úřad, a čas na vypořádání celé transakce se proto prodlouží. „I pokud budu počítat s možnými komplikacemi, dovoluji si tvrdit, že je reálné mít prodej vypořádaný do konce letošního roku,“ uvedl Peták.

V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz financují jiné firmy. Před rokem měla firma 6000 zaměstnanců, nyní v huti zůstává přibližně 2400 lidí.