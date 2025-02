Nové emisní a technické požadavky Evropské komise (EK) pro kotle a kamna na biomasu ohrožují trh, tvrdí tuzemští výrobci. Podle nich by návrh vyřadil až 90 procent produktů na současném trhu, další by pak výrazně zdražil. Apelují proto na významnou revizi návrhu EK. V tiskové zprávě to v úterý uvedli zástupci oborových svazů a asociací. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k tomu ČTK sdělilo, že s návrhem EK nesouhlasí a bude prosazovat jeho revizi.

Nové požadavky na emisní a technické normy kotlů a kamen jsou součástí návrhu EK na novou směrnici o ekodesignu, která mimo jiné výrazně zpřísňuje limit pevných částic nebo snižuje emisní limity oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Konkrétně se vztahuje na kotle s tepelným výkonem do 1000 kW a méně a na lokální topidla do 50 kW.

Česko s návrhem nesouhlasí. „Zpřísnění požadavků by mohlo omezit dostupnost či zakázat uvádění určitých typů výrobků na trh a zvýšit jejich cenu. Proto s návrhem nesouhlasíme a své připomínky představíme na jednání v Bruselu už v příštím týdnu,“ řekl mluvčí MPO Marek Vošahlík.

Cílem ČR podle něj bude, aby požadavky odpovídaly technologickému vývoji a ekonomickým možnostem. „Nesmí ale vést k neúměrnému dopadu na peněženky českých domácností a firem. Tento typ kotlů by měl zůstat na trhu jako jedna z možných alternativ způsobu vytápění,“ podotkl Vošahlík. Upozornil na to, že zatím jde o první návrh, o kterém se bude dál jednat. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) následně zdůraznil, že ČR bude prosazovat revizi návrhu, aby odpovídal reálným možnostem.

S návrhem EK nesouhlasí ani ministerstvo životního prostředí. „Dřevo je obnovitelný zdroj a představuje také energetickou nezávislost. Proto také v programu Nová zelená úsporám podporujeme výměnu starých uhelných kotlů za modernější kotle na biomasu – na kusové dřevo nebo třeba pelety. Je potřeba tento domácí zdroj podporovat,“ řekl ČTK ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

Podle oborových zástupců jsou navržené limity pro současný trh devastující. „Nereálný nápad Evropské komise hází klády pod nohy všem výrobcům kotlů a kamen v Česku i celé Evropě. Navržené parametry popírají samotné fyzikální zákony a jsou mnohdy nesplnitelné,“ řekl ČTK předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Podle něj by nové podmínky mohly z trhu vyřadit 90 procent kotlů a kamen na tuhá paliva, zatímco zbylé by výrazně zdražily. „Komise navrhuje emisní limity, které nejsou technicky dosažitelné ani při využití nejmodernějších technologií. Například limit pevných částic je výrazně přísnější než současné standardy a není reálně splnitelný. Výroba kotlů podle těchto požadavků by znamenala obrovské náklady na nové technologie, které se promítnou do pořizovacích cen pro domácnosti,“ dodal Stupavský.

Jako kritické vidí také navrhované snížení emisních limitů oxidu uhelnatého a oxidů dusíku, které by vedlo k vyřazení většiny současných spotřebičů. Další zásadní problém pak podle kritiků návrhu představuje povinné zavedení automatického řízení spalování u všech lokálních ohřívačů prostoru na pevná paliva, což by z trhu vyloučilo jednoduchá kamna i krby na dřevo.

„Za posledních deset let došlo díky inovacím a probíhající výměně zastaralých kotlů a kamen k rapidnímu snížení emisí. Stávající přísné legislativní prostředí už zajišťuje dostatečné regulace. Namísto dalšího zpřísňování by měly evropské instituce konečně podpořit edukaci uživatelů a důslednější kontrolu skutečně problematického spalování,“ podotkl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka.