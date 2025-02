Americký průmyslový podnik Honeywell se rozdělí do tří samostatných společností, které budou mít akcie na burze. Rozpadne se tak jeden z několika posledních velkých konglomerátů v USA. Oznámení firmy přichází jen několik měsíců poté, co podíl ve firmě získala aktivistická investiční společnost Elliott Investment Management.

Honeywell už dříve oznámil osamostatnění divize pokročilých materiálů. Nyní se navíc zbývající část podniku rozdělí na dvě samostatné části - jedna bude zahrnovat aktivity v oblasti letectví a druhá v oblasti automatizace.

Rozhodnutím Honeywellu se řady předních průmyslových konglomerátů v USA dál ztenčí. V posledních letech se podobně rozhodly společnosti 3M, General Electric či United Technologies.

Aktivističtí investoři kupují podíly ve firmách a pak se snaží aktivně ovlivnit jejich řízení nebo strategii s cílem zvýšit hodnotu své investice. Elliott koupil v Honeywellu podíl za pět miliard USD (121 miliard Kč), což je jeho nejvyšší jednotlivá investice. Honeywell přilákal jeho pozornost, neboť cena akcií Honeywellu nedosahovala výkonnosti trhu. Akcie firmy loni od ledna do 11. listopadu, kdy Elliott oznámil nákup akcií, posílily o 7,7 procenta. Širší trh za stejnou dobu vykázal růst o 26,6 procenta, uvedla agentura Reuters.

Analytici už dříve odhadli, že letecké aktivity Honeywellu mohou mít včetně dluhu hodnotu 90 miliard až 120 miliard USD.

Shortař radí, podle čeho poznat akcie, kterým by se investoři měli raději vyhnout

Letecký průmysl se nyní potýká s nedostatkem nových letadel a musel se kvůli růstu zájmu o cestování vrátit ke starším letadlům, náročnějším na údržbu. To zvýšilo tržby firem, jako je právě Honeywell, které nabízejí údržbu a díly. Letecká divize Honeywellu je největším zdrojem tržeb skupiny, loni měla na celkových tržbách podíl 40 procent. Mezi její zákazníky patří Boeing i Airbus, tedy dva největší výrobci dopravních letadel, smlouvy má i s americkou vládou, které mimo jiné poskytuje komunikační a navigační systémy.

Honeywell loni v říjnu představil plány na vyčlenění své divize pokročilých materiálů do samostatné veřejně obchodované společnosti. V prosinci, po nátlaku firmy Elliott, uvedl, že zvažuje oddělení letecké divize. Nyní dodal, že má v úmyslu dokončit rozdělení ve druhé polovině roku 2026. Divize pokročilých materiálů by se měla osamostatnit ještě do konce letošního nebo začátku příštího roku.

Není to poprvé, co Honeywell čelí tlaku aktivistů, aby se rozdělil. V roce 2017 se mu podařilo odrazit tlak společnosti Third Point investora Daniela Loeba, který chtěl, aby společnost oddělila svoji leteckou divizi.

Honeywell vyrábí řadu produktů, od očních roztoků až po čtečky čárových kódů. Firma už delší dobu hledala způsoby, jak být pružnější. V uplynulém roce a půl, tedy zhruba od nástupu Vimala Kapura do funkce generálního ředitele, Honeywell oznámil plány na oddělení divize pokročilých materiálů, uzavřel smlouvu o prodeji divize osobních ochranných prostředků a uskutečnil několik akvizic, uvedla agentura AP.