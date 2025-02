Hlavní příběh, jak Warren Buffett zbohatl jako začínající investor, se točí okolo pročítání dlouhého seznamu akciových titulů, studování peněžních toků a sledování poměru hodnoty vůči zisku. Autor Bratt Gardner ale ve své knize Buffett's Early Investments, která nese podtitul „A new investigation into the decades when Warren Buffett earned his best returns“ nabízí ještě jiný úhel pohledu na Věštce z Omahy.

Gardnerova publikace popisuje, jak se Buffett snažil hluboce pochopit byznys podniků, než jejich akcie nakoupil. Šel daleko za hranice čísel na papíře a při vyhledávání klíčových informací byl vytrvalý a kreativní.

