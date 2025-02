Přes dvě desítky armád po celém světě mají ve výzbroji útočnou pušku Steyr AUG rakouské zbrojovky Steyr Arms. Od loňského dubna patří do portfolia české investiční skupiny RSBC podnikatele Roberta Schönfelda. Zbrojovku tehdy odkoupila od původního vlastníka SMH Holding, který firmu kontroloval od roku 2007. Řízení Steyr Arms nově přebírá klíčová postava RSBC Milan Šlapák. S legendární značkou, která se v oblasti palných zbraní pyšní 160letou historií, se chce výrazněji prosadit na americkém trhu.

„V USA nyní dosahujeme ročních tržeb kolem deseti milionů dolarů. To sice není malá částka, ale vzhledem k velikosti trhu je naším cílem každoročně přidat dalších deset milionů,“ říká. Nejprve se zaměří na civilní a komerční trh, během pár let chce však Steyr proniknout i do veřejných tendrů a federálních zakázek. Šlapák v rozhovoru vysvětluje, jak hodlá proměnit strategii firmy, v čem se liší americký a evropský zákazník či jak bude firma reagovat na hrozbu amerických dovozních cel. Mluví také o budoucnosti obranného průmyslu a dalších akvizičních příležitostech.

Přesouváte se do hornorakouského Štýru převzít vedení Steyr Arms. Znamená to, že se té zbrojovce nedaří?

Steyr Arms rozhodně není ve špatné kondici. Děláte‑li však jakoukoli velkou změnu, je dobré být tam, kde se to děje. Řídit to z místa. To se mi v kariéře už několikrát osvědčilo. Bezprostředně po dokončení akvizice jsme začali detailně ověřovat všechny hypotézy ohledně růstového potenciálu i slabých míst. Z hlediska byznysplánu na následujících pět let nás nepřekvapilo nic zásadního. Potvrdilo se, že největší růstový potenciál pro Steyr skýtají USA. Je to hlavní priorita, interně náš program nazýváme „Make Steyr Great Again“.

