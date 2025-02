Větrná energetika se po dekádě stagnace začíná nadechovat k novému startu. Loni bylo podle údajů České společnosti pro větrnou energii připojeno k síti sedm nových větrných turbín: pět v Jívové na Olomoucku a dvě na Bruntálsku. Instalovaný výkon tuzemských větrníků tak svými 16 megawatty navýšily na celkových 358 megawattů.

Vláda ovšem ve svých dokumentech, a to včetně Národního klimaticko‑energetického plánu, schváleného těsně před Vánocemi, počítá s mnohem razantnějším rozvojem sektoru. Během tří let má celkový výkon stoupnout na tisíc a do roku 2030 má dosáhnout dokonce 1500 megawattů. To by znamenalo, že energie z větru pokryje zhruba pět procent tuzemské spotřeby elektřiny.

