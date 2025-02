Co hýbe světem investic, představí řečníci na GIS Global Investment Summitu 2025, který se koná 12. února v prostorách Pražského hradu. Událost přestaví komplexní program zaměřený na aktuální makroekonomické otázky, inovace ve světě investic a praktické strategie pro investory. Program zahrnuje témata od globální ekonomiky přes trading, dlouhodobé investování a alternativní aktiva až po investice do nemovitostí. Návštěvníci summitu se dočkají vystoupení více než 35 spíkrů ze společností jako Česká spořitelna, Raiffeisenbank, J&T Banka, Trinity Bank, Generali a XTB. Jejich zástupci nastíní, co čeká českou a světovou ekonomiku v roce 2025.

Sledujte přenos z Martinického paláce. Začátek programu je v 9:00.

Letošní ročník se dále zaměří zejména na investice do nemovitostí. Přinese debaty předních pražských developerů, úspěšných regionálních developerů, významných českých architektů o urbanismu v ČR, etablovaných realitních fondů a významných zástupců FKI ze segmentu nemovitostního developmentu. Událost představí exkluzivní data o vývoji cen bytů a nájmů od Finsider.cz a také pohledy odborníků na to, jaké nemovitosti kupovat a jaké prodávat. V další části programu poodhalí tajemství svého úspěchu také Luděk Sekyra.

Jak se promění legendární pražský hotel a co přinese jeho velkolepá rekonstrukce za miliardy korun? Stane se novým klenotem metropole? Přijďte si poslechnout exkluzivní pohled do zákulisí této proměny s Ondřejem Zárubou (Future X) a Markem Tichým (TaK Architects). Návštěvníci se tak seznámí s tím, jakým směrem se realitní trh ubírá ve smyslu dalšího stavebního vývoje, urbanismu, vývoje cen jednotlivých segmentů, nákladů na výstavbu nebo legislativu.

„G.I.S. Summit je už mezi aktivními investory pojem. Prostory Martinického paláce jsou ale důvod navíc, proč se tam zajet podívat,“ uvedl v referenci Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB, který bude opět hostem této konference.