Do kolektivního vyjednávání v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) vstoupí zprostředkovatel. Návrh ve čtvrtek vedení společnosti předali zástupci všech tří odborových organizací, které se vyjednávání účastní. Jednání o nové kolektivní smlouvě započatá loni v říjnu podle odborů dospěla do patové situace. ČTK to v pátek řekl předseda navrhující Odborové organizace ASO Kolín Josef Stibůrek. Zapojení zprostředkovatele do vyjednávání bez dalších podrobností potvrdil ČTK i mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

"Vedení jsme ve čtvrtek předali návrh na zapojení zprostředkovatele, jeho jméno bude řešeno 17. února, žádné konkrétní jméno za ASO nepreferuji," řekl Stibůrek. Uvedl, že na výběr jména je ochotný čekat maximálně týden.

"Odborové organizace se shodly, původně na tom nebyly ve shodě, zprostředkovatel tedy bude. O dalších krocích se budeme bavit interně, je to předmětem dalšího jednání mezi námi a odbory," řekl Paroubek.

Jako zásadní důvod pro zapojení třetí strany Stibůrek už dříve uvedl zejména způsob jednání ze strany vedení společnosti. Řekl, že firma zneužívá pozici silnějšího. Návrh dílčí dohody ze strany společnosti sice zahrnoval zhruba devítiprocentní navýšení mezd tarifních zaměstnanců, podle odborů ale chyběly záruky navýšení pro smluvní zaměstnance, kterých je téměř 400, a zvýšení bonusů a příplatků.

Zapojení zprostředkovatele podpořily všechny tři odborové organizace automobilky, a to Odborová organizace ASO Kolín, Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující a Odbory KOVO.

Seznamem zprostředkovatelů a rozhodců pro řešení kolektivních sporů disponuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Pokud konkrétní jméno nevzejde od vyjednávacích stran, určí je MPSV. Zprostředkovatele do vyjednávání povolaly v lednu také odbory v automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

Kolektivní vyjednávání o mzdách zatím neskončila ani v největší české automobilce Škoda Auto, uvedla dnes na dotaz ČTK za společnost Kateřina Boukalová. Škodovácký odborář ve čtvrtek uvedl, že už jsou "známy takřka všechny hodnoty", kterých se podařilo vyjednávacímu týmu dosáhnout. "Cílem předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka je dosáhnout co nejvyšších hodnot pro zaměstnance, které však budou nastaveny tak, aby svým růstem mzdových a personálních nákladů neohrozily konkurenceschopnost zejména v rámci koncernu Volkswagen a zajistily plný počet pracovních míst bez jakéhokoli propouštění," napsal odborový čtrnáctideník.