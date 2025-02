Zakladatel a spolumajitel miliardové skupiny Pale Fire Capital Jan Barta, který patří k podporovatelům občanské společnosti, se na síti X ohradil proti útočnému projevu Andreje Babiše. Ten zazněl v pátek v poslanecké sněmovně v rozpravě k navýšení koncesionářských poplatků. Babiš označil podnikatele kolem Jana Barty za oligarchy, kteří si kupují politiky. U Barty pak naznačil, že možná neplatí daně. Ze strany Babiše padla také jména Bartova společníka Dušana Šenkypla, investora Libora Winklera (RSJ), byznysmena Martina Vohánky (Eurowag), investora Ondřeje Fryce, softwarového podnikatele Václava Muchny nebo Martina Hájka z Livesportu.

„Hluboce se mě dotýká to, že ze mne a skupiny lidí, které důvěrně znám, se snažíte dělat jakéhosi vnitřního nepřítele České republiky, což je technika, kterou s velkou oblibou a k velké dokonalosti dovedl minulý režim. Lidi, které vedle mě jmenujete, považuji za absolutní české patrioty (ne jako Vaše Patrioty na oko), kterým jde o to, aby ČR zůstala silnou zapadni demokracii, byla moderním, efektivním a svobodným státem, kde se všem bude žít lepe. Mimo jine jsou to také podnikatele, kteří netěží ze státních zakázek a dotací,“ uvedl Jan Barta na síti X.

Pane @AndrejBabis, musime si promluvit o Vasem vcerejsim vystoupeni v poslanecke snemovne, jehoz prepis prikladam. Hluboce se me dotyka to, ze ze me a skupiny lidi, ktere duverne znam, se snazite delat jakehosi vnitrniho nepritele Ceske republiky, coz je technika, kterou s velkou… pic.twitter.com/mTDGuFehU1 — Jan Barta (@absurdtrader) February 15, 2025

Zároveň Babiše upozornil, že v českém byznysu je hodně lidí, kteří stojí o silná a nezávislá veřejnoprávní média. „Tam, kde fungují, je větší míra svobody a demokracie, což mnoha stranám nevyhovuje. A ještě k tomu, z koho se snažíte dělat vnitřního nepřítele. Například organizace Rekonstrukce státu měla klíčový dopad v posledních deseti letech na omezení korupčního prostředí v Česku, dokonce jste byl jejich zásadním partnerem v prosazení řady protikorupčních zákonů ve vašem prvním politickém období jako byly anonymní akcie. V covidu zase kolega Dušan Šenkypl pomohl během několika dní postavit covidovou linku s 200 operátory,“ doplnil Barta a neopomenul dodat, že za posledních pět let zaplatil na dani z příjmů fyzických osob 2 miliardy korun.

V poslední prezidentské volbě byl Jan Barta politicky angažovaný, spolu s většinou byznysmenů, které Babiš ve svém projevu zmínil, podporoval zvolení Petra Pavla, který soupeřil především s Andrejem Babišem a Danuší Nerudovou.