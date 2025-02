Kolem kryptoměn se toho v poslední době děje poměrně hodně. Za jedno z podstatných témat své politiky jej označil například nedávno inaugurovaný americký prezident Donald Trump, což bylo mimo jiné důvodem růstu cen některých digitálních měn. Konkrétně v Česku pak počátkem února vstoupil v platnost zákon, který prodej virtuálních měn osvobozuje od daně v případě, že investor drží aktivum alespoň tři roky.

Uvolněnější a více regulované prostředí virtuálních měn tak začalo lákat i velké konzervativní finanční domy. Jejich přístup byl doposud spíše odměřený, zejména kvůli AML zákonu a z něj vyplývajících povinností v souvislosti s prevencí proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Banky a pojišťovny ale cítí, že pokud do rozjetého vlaku brzy nenaskočí, ujede jim. I proto například tuzemské penzijní společnosti nedávno spustily nové alternativní investiční fondy, skrze něž je možné investovat do bitcoinu či realit.

„Chceme jít naproti zájmu mladých lidí o investování. Je to reakce na poptávku mladších klientů, kteří se o investice zajímají a není to pro ně cizí slovo,“ říká Jana Zelinková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Generali penzijní společnosti. Ta je společně s penzijní společností České spořitelny jedinou firmou v zemi, která již alternativní fond spustila. Další tři „penzijky“ – Conseq, Renta a Komerční banka – podobný krok chystají ještě letos.

Co přesně si představit pod alternativními fondy, které teď penzijní společnosti v Česku mohou zakládat?

V rámci nich si můžeme představit zejména investice do realit, komodit, kryptoměn nebo private equity, tedy start-upů či dalších speciálních společností. Pro penzijní společnosti se nyní otevírá možnost do těchto aktiv investovat a i my jsme této příležitosti využili založením nového alternativního investičního fondu s názvem Future. Cílíme jím hlavně na mladé lidi, kteří před sebou mají dlouhý investiční horizont. Tím, že fond bude o něco rizikovější a volatilnější, mohlo by mladším klientům vyhovovat, že na delším horizontu bude schopen nabídnout vyšší zhodnocení.

Zbývá vám ještě 80 % článku