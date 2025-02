Vláda ve středu schválila nominaci náměstka ministra financí Marka Mory na viceprezidenta Evropské investiční banky (EIB). Vyplývá to z výsledků jednání kabinetu. Potvrzení bylo formálním krokem poté, co nominaci Mory schválil počátkem února sněmovní evropský výbor, o jeho navržení vláda rozhodla už v lednu. Mora by se měl funkce ujmout 1. října, jeho mandát je čtyřletý.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU. Dosud jediným českým viceprezidentem EIB byl Ivan Pilip v letech 2004 až 2007.

Skupina Evropské investiční banky (EIB) loni v Česku podpořila projekty za 2,47 miliardy eur (62,6 miliardy korun). Proti roku 2023 se podpora zvýšila o třetinu. Hlavní část prostředků směřovala do modernizace a rozvoje železnice a na podporu energetické infrastruktury.

Mora v roce 2003 nastoupil do Evropské komise na Generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti. Následně působil na Úřadu vlády, kde se mimo jiné podílel na přípravě prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Od roku 2010 působil v Generálním sekretariátu Rady EU nejprve jako ředitel kanceláře generálního tajemníka rady a od února 2016 jako ředitel pro rozpočet, daně a regionální politiku.

V roce 2017 se Mora stal členem bankovní rady ČNB, od roku 2019 zastával pozici viceguvernéra. V bankovní radě patřil v posledním roce k zastáncům razantního zvyšování úrokových sazeb kvůli rychlejšímu snížení inflace. Šestileté funkční období mu skončilo předloni, už před jeho koncem v médiích uvedl, že nemá zájem ucházet se o druhý mandát. V dubnu 2023 se stal náměstkem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).