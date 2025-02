Průmyslové podniky v Německu, zejména ty z automotivu, hlásí propouštění tisíců pracovníků. Finanční ředitel automobilky Mercedes-Benz Harald Wilhelm oznámil přesun výroby pod heslem „Go East!“. Tedy na východ. Stejně to vidí mnoho dalších západních firem. Cílovou zemí pro ně může být i Česko. Velké developerské společnosti v tuzemsku se už chystají na příliv těchto průmyslových podniků. Připraveny pro ně mají miliony metrů čtverečních rozvojových ploch a další shání. „Česká ekonomika by příliv nových investic, zejména do oborů s vyšší přidanou hodnotou, potřebovala jako sůl,“ hodnotí hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co vede developerské společnosti v Česku k optimismu.

Proč by mohly podniky ze západní Evropy přijít do Česka.

Co je naopak může odradit.