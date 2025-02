Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) již splnila svůj účel a měla by být do dvou let stažena z oběžné dráhy, uvedl ve čtvrtek nejbohatší muž planety Elon Musk, který je blízkým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Navrhl tak ukončit...

21. 2. 2025 ▪ 3 min. čtení