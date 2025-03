Na basketbalových hřištích odehrála stovky soutěžních zápasů. Zpod vysokých košů se přesunula do vysokého byznysu, to, co se naučila v týmovém sportu, ale prý využívá dodnes. S Kateřinou Barbier, která už rok a půl vede HP v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, jsme probrali, jak se za poslední roky proměnilo řízení lidí, jak zvládnout péči o tři děti a vysokou manažerskou funkci či to, jak odlišná je mladá generace zaměstnanců.

V HP působíte už bezmála dvě dekády, jak se společnost za tu dobu proměnila?

Nebudu zmiňovat technologické pokroky, ke kterým za tu dobu došlo, ty jsou samozřejmě obrovské. Ta nejdůležitější změna, kterou jsem zaznamenala, je v přístupu k managementu a lidem. Když jsem začínala, manažer musel být spíše drsňák. To se týkalo i žen manažerek, které se v mnoha případech snažily být ještě drsnější než jejich mužské protějšky, což mě příliš neinspirovalo. Od té doby se to změnilo. Klade se větší důraz na rozvoj lidí, respekt k zaměstnancům, zásadní je diverzita, ať už jde o ženy a muže, mladé a starší, juniorní i seniorní.

