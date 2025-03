České elity selhávají, když se odmítají podílet na řízení státu a vstupovat do politiky. Ta také podle exministra financí Miroslava Kalouska ztrácí věcný charakter a nikdo v ní už nechce prosazovat nezbytné, avšak v očích voličů nepopulární kroky. Například bojovat proti stále rostoucímu státnímu dluhu.

„Je v ní příliš vysoká koncentrace lidí, pro něž je znovuzvolení hlavní prioritou a té podřizují vše,“ tvrdí. Od toho pak podle něj není daleko ke snaze vyhrávat volby pomocí lží. V rozhovoru pro týdeník Ekonom dále Kalousek hovoří o omezených možnostech domácí hospodářské politiky zajistit zemi růst a prosperitu. Vedle toho se zamýšlí nad dopadem zelené politiky a regulací na ekonomiku a způsobem, jak získat peníze na obranu jinak než na dluh.

Mnoho lidí očekávalo, že založíte novou stranu, jakousi stranu rozpočtové odpovědnosti. Proč jste to nakonec neudělal?

Nikdy jsem netvrdil a nikdy nesliboval, že ji založím. Jen jsem říkal, že vzhledem k relativně velké poptávce, která tu objektivně je, taková strana vzniknout může. Na druhou stranu se netajím, že jsem opravdu patřil mezi ty, kteří o založení nové strany velmi přemýšleli. Vedl jsem o tom na různých místech i řadu jednání. Taková strana ale nebude. Důvodů je řada, za ten hlavní bych označil totální absenci osobností, které jsou ochotné do politiky vstoupit. S tím se potýkají i zavedené strany, natož pak ty, které teprve mají vzniknout. Tohle je příčina, proč se v tom dál osobně neangažuji, jsou za tím ale také osobní důvody. Abych to shrnul: skutečnost je taková, že žádnou stranu nezakládám a určitě v letošních volbách do Poslanecké sněmovny nebudu kandidovat.

